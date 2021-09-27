Кызыл, 27 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Туве в рамках операции «Арсенал» из незаконного оборота изъяли 13 единиц огнестрельного оружия — гладкоствольные ружья и винтовки, а также 55 патронов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Pixabay.com Охотничье ружье

Возбуждено одно уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Кроме того, составлено шесть административных протоколов за нарушение правил хранения оружия.

Так, 25 сентября сотрудники полиции остановили автомобиль УАЗ-469, в котором находились пятеро мужчин. При досмотре машины были обнаружены самодельная винтовка, изготовленная из заводских запчастей и самодельный нарезной ствол под патрон 7,62×54 мм.

«44-летний пассажир — житель с. Ильинка, который перевозил данное оружие и патроны, пояснил, что они принадлежали его покойному отцу», — отметили в ведомстве.