Мюнхен, Германия, 27 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. 24 сентября в матче шестого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 «Гройтер» — «Бавария» (1:3) 25-летний фланговый защитник мюнхенской команды и сборной Франции по футболу Бенжамен Павар был удален с поля на 48-й минуте. Футболиста дисквалифицировали на два матча.

Кирилл Венедиктов soccer.ru Бенжамен Павар

Также стоит отметить, что эта красная карточка стала первой в карьере 25-летнего футболиста как на клубном уровне, так и в составе сборной.

В прошлом сезоне Бенжамен Павар принял участие в 24-х матчах за «Баварию» в рамках Бундеслиги, в которых получил три желтые карточки.

Павар перешел в «Баварию» 1 июля 2019 года из «Штутгарта» за 35 миллионов евро. Текущее соглашение французского защитника с мюнхенской командой рассчитано до середины 2024 года.