Москва, 27 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В условиях войны на Донбассе обе воюющие стороны обладают полнотой информации друг о друге. Об этом 27 сентября заявил кореспонденту ИА REGNUM российский публицист и волонтёр Максим Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Уже восемь лет идут боевые действия между ЛДНР и Украиной. Восемь без малого лет идёт настоящая гражданская война со всеми её особенностями, одной из которых является то, что по обе стороны линии разграничения осталось множество родственников. Эти люди часто не потеряли связи и продолжают активное общение, несмотря на все нюансы ситуации и прямую опасность таких действий» — заявил политолог.

Ещё одной особенностью ситуации на Украине является то, что «практически, обе стороны обладают полной информацией, в том числе считающейся секретной, друг о друге», отметил эксперт. У МГБ (Министерство государственной безопасности ДНР — ИА REGNUM) есть полные списки волонтёров, пропагандистов и участников боевых действий со стороны Украины. Точно такие же данные есть у СБУ», — пояснил Костин. Украинской стороне известно обо всех, кто поддерживает республики Донбасса, занимается информационной поддержкой ЛНР и ДНР или воюет в составе Народной милиции, сообщил Костин. «Все это прекрасно понимают, и, тем не менее, продолжают», — описал эксперт происходящее на Донбассе.

Напомним, в последнее время ситуация на Донбассе резко обострилась.