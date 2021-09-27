Великий Новгород, , 18:38 — REGNUM В Новгородской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась, в связи с чем в ближайшее время может быть усилен режим ограничений. Об этом стало известно 27 сентября по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства области.

Здание правительства Новгородской области

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Как доложила заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Ирина Ивченко, за последний месяц заболеваемость ковидом в Новгородской области выросла на 10%. На минувшей неделе значительно увеличилась заболеваемость среди работающего населения, не снижается количество заболевших среди людей старше 60 лет.

Представитель Роспотребнадзора предложила руководству региона «усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, особенно среди работающего населения».

Заместитель губернатора Новгородской области — руководитель администрации губернатора Андрей Данилов поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос с предприятиями сферы торговли и развлечений, а также ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

«Если за неделю динамика не улучшится, нам придется возвращаться к ограничительным мерам. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается тяжелой», — подчеркнул он.

Добавим, что за последние сутки в Новгородской области выявлены 132 случая коронавируса, в том числе 41 — в Великом Новгороде. Выздоровели 143 человека, скончались от COVID-19 три пациента.

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