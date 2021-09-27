Киев, 27 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Газовый транзит через Украину в Венгрию Киев перекроет в будущем, написал 27 сентября гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в Facebook.

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Комментируя контракт Газпрома на поставки газа в Венгрию в обход Украины, Макогон заявил:

«Несмотря на контракт до 2024 г., предстоит значительное дальнейшее сокращение или полная остановка транзита в Венгрию через Украину».

Он добавил, что «Северный поток — 2» «создаёт критические риски для существующего транзита через Украину» и для продолжения контракта Украина и России после 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром заключил контракты с Венгрией на поставку российского газа. Российский газ будет подаваться в Венгрию с октября через «Турецкий поток» и через газопроводы Юго-Восточной Европы.