Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Три воздушных разведчика ВВС США замечены у западных границ России, сообщают 27 сентября авиамониторинговые интерент-ресурсы.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

У границ Калининградской области работал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V.

Этот самолёт радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии, а затем несколько часов курсировал вблизи границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем.

Затем у границ Калининградской области в литовском воздушном пространстве появился двухмоторный тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, базирующийся в литовском Шяуляе.

Кроме того, вблизи границ Белоруссии был зафиксирован разведывательный самолёт боевого управления нанесением ударов авиации ВВС США E-8C Joint STARS.

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