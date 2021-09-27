Вашингтон, 27 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Три воздушных разведчика ВВС США замечены у западных границ России, сообщают 27 сентября авиамониторинговые интерент-ресурсы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

У границ Калининградской области работал стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V.

Этот самолёт радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии, а затем несколько часов курсировал вблизи границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем.

Затем у границ Калининградской области в литовском воздушном пространстве появился двухмоторный тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, базирующийся в литовском Шяуляе.

Кроме того, вблизи границ Белоруссии был зафиксирован разведывательный самолёт боевого управления нанесением ударов авиации ВВС США E-8C Joint STARS.