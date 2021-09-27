Тбилиси, , 18:32 — REGNUM Лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский считает, что у грузинской оппозиции нет шансов на победу, сообщает Первый канал телевидения Грузии.

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того он заявил, что оппозиция после выборов попытается дестабилизировать обстановку в стране. Вольский также считает, что оппозиция не сможет добиться проведения внеочередных парламентских выборов, так как в них нет никакой необходимости.

«Не является тайной то, что после выборов со стороны оппозиции будет предпринята попытка дестабилизации. У оппозиции нет перспективы победить, несмотря на хвастовство непонятными рейтингами. Любая партия получит реальный рейтинг лишь от общества. Нет никаких шансов на то, что оппозиция добьется какого-либо успеха. Вот почему мы должны ожидать, что основным направлением их стратегии будет дестабилизация», — заявил Вольский.

Напомним, что приближается дата назначенных на 2 октября 2021 года выборы в местные органы власти, в связи с чем предвыборная борьба в Грузии с каждым днём приобретает всё более острый характер.