Тюмень, , 18:22 — REGNUM Первый секретарь Тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева заявила о фальсификациях на выборах в Государственную дума РФ и Тюменскую областную думу. Вместе с партийцами она намерена обратиться в суд, сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

Первомайский митинг тюменских коммунистов Пресс-служба отделения КПРФ по Тюменской области

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«По всей Тюменской области в дни выборов творился беспредел: голосовали без реестров по спискам соцзащиты, в Нижней Тавде на участке №1317 проголосовали все умершие за несколько лет. В Тюмени в списки соцзащиты было включено от 150 до 500 человек на каждом участковом избирательном участке. Если на каждого надомника отвести 10 минут, то потребуется от пяти до десяти часов, нереально за день обойти столько надомников», — отметила Тамара Казанцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам трёхдневного голосования с 17 по 19 сентября 2021 года, в Тюменскую областную думу прошли партия «Единая Россия» с 50,07% голосов избирателей, ЛДПР получила 12,72%, КПРФ — 11,94% голосов, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,47%. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер. По 23 из 24 одномандатных избирательных округов победили кандидаты от «Единой России», по одному избирательному округу — кандидат от КПРФ.

На выборах в Госдуму РФ восьмого созыва «Единую Россию» в Тюменской области поддержали 51,33%, КПРФ — 13,5%, ЛДПР — 11,68%, «Справедливую Россию — За правду» — 10,24%. На двух одномандатный округа победили представители «Единой России» Иван Квитка и Николай Брыкин.

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