Любим, Ярославская область, 27 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Ярославской области хлебозавод «Любимхлеб» после смены собственника перестанет печь хлеб и займётся производством кондитерских изделий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Любимского района.

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В июле 2021 года на заводе сменился собственник, произошла замена генерального директора. Многих жителей ярославского райцентра Любим и работников предприятия интересовало, что же теперь будет с производством. В соцсетях появилось анонимное обращение.

«Дорогие жители города Любим. Как вы помните, в начале лета мы все переживали о судьбе Любимского хлебозавода, о том, что он на грани закрытия. Прошло лето, завод работал, мы все поверили, что всё устаканилось, но оказалось — нет. Бывшие хозяева продали завод. Коллектив предприятия воспринял этот факт неоднозначно. Вроде появилась надежда на то, что новые владельцы поднимут завод на новый уровень, появятся заказы, а с ними и деньги, но одновременно и неопределённость в дальнейшей своей судьбе, ведь многие из работников большую часть, а кто-то и всю свою жизнь отдали этому предприятию. Что будет дальше с заводом никто не знал», — такой текст обращения был опубликован местными общественными пабликами.

Новый директор предприятия «Любимхлеб» был готов комментировать ситуацию корреспонденту ИА REGNUM «через час», но потом его телефон оказался вне зоны доступа. А в администрации Любимского района пояснили, что хлебозавод в райцентре продолжит работу, но хлеб выпекать уже не будет.

«Производство остаётся, только они меняют линейку своей продукции. Хлеб они отказываются дальше выпекать. У них будет идти, по их словам, зефир, пряники, какая-то ещё мелкая продукция», — рассказал первый заместитель главы администрации Андрей Мазанков.

Также любимский чиновник отметил, что сейчас хлебозаводу требуются рабочие — всего около 170 человек. Предполагается, что сбывать продукцию «Любимхлеба» будут не только в Ярославской области, но и в Подмосковье.