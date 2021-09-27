Лепосавич, , 18:37 — REGNUM Подразделения KFOR (миссии НАТО в Косово — ИА REGNUM)появились 27 сентября вблизи контрольно-пропускного пункта Ярине на административной границе между центральной Сербией и Косово и Метохией. Об этом сообщили косовские СМИ.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Команда KFOR сообщила о том, что международные силы «внимательно следят за ситуацией на всей территорией Косово», и что количество и продолжительность рутинных патрулей увеличилось на всей территории края, в том числе на севере, где уже восемь дней стоят боевики так называемой специальной полиции сепаратистского Косово.

«KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территорией Косово и фокусируется на ежедневном выполнении своих полномочий на основании Резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года с целью обеспечить безопасную среду и свободу передвижения для всех национальных сообществ, проживающих в Косово», — сообщили в KFOR изданию «Косово онлайн».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич обращался к руководству НАТО с требованием не допустить повторения событий 2004 года, когда албанские сепаратисты организовали погром сербов.