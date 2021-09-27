Москва, 27 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Решение проблемы бедности в России напрямую связана с экономическим ростом. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя слова президента России Владимира Путина, который назвал низкие доходы населения в числе главных врагов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Эксперт убежден, что за счет реализации крупных инфраструктурных проектов в России удастся искоренить и бедность.

«Эта задача напрямую связана с экономическим ростом. Экономический рост должен опираться на массовое потребление, нужно поддержать национальный спрос, национальное производство покупками», — заявил Колташов.

Экономист напомнил, что население России пережило две девальвации только за 2020 год. Сильнейший шторм российская экономика пережила в 2014 году, и он продолжался с перерывами до весны 2016 года.

«Мы находимся в ситуации очень непростой, когда есть очень сильное западное давление, с другой стороны российская экономика сильно пострадала от мирового кризиса, который показал самое важное для нее: забота о развитии национального производства, национального рынка является первостепенной», — сказал Колташов.