Богота, 27 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Пять человек, включая подростка, были застрелены на юго-западе Колумбии в воскресенье, 26 сентября, в результате нападений вооруженных группировок. Об этом 27 сентября сообщает BBC.

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Два человека были убиты на месте, еще трое скончались в больнице. Одной из убитых была 15-летняя девочка. Шесть человек были ранены.

Представители армии заявили, что вооруженные люди открыли огонь в сельской местности за пределами города Тумако, где, по информации местных СМИ, проходила дискотека.

Военный командир возложил ответственность за нападение на отколовшуюся повстанческую группу, называющую себя «Колонна Уриэля Рендона».

Напомним, что правительство подписало мирное соглашение с левыми Революционными вооруженными силами Колумбии (Farc) пять лет назад, но некоторые члены Farc, не согласные с соглашением, откололись и продолжают активную деятельность.