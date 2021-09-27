Кострома, 27 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Костромской области откроют четыре модельные библиотеки. Об этом сообщает департамент культуры региона.

Http://www.gradkostroma.ru Место для чтения в модельной библиотеке Костромы

Напомним, первая библиотека «нового формата» появилась в городе Галиче в декабре 2020 года. В пространстве организовали выставочный зал,галерею, литературную гостиную, гончарную мастерскую, кабинет для детей, установили новые компьютеры. Две подобных библиотеки, ставшие «чем-то между культурным центром и местом для чтения книг» позднее открыли в Костроме и Шарье.

Обновить до конца 2022 года планируется библиотеки в городе Буе и посёлке Чистые Боры Буйского района, селе Пыщуг и посёлкеСусанино. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» области выделят 25 млн рублей. Для интеллектуальных пространств закупят книги современных авторов, мебель, сделают ремонт, проведут зонирование помещений для удобства посетителей.