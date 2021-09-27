Ярославль, 27 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Ярославский «Шинник» выступил с официальным заявлением по происшествию с фанатами клуба во Владимире. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ФК «Шинник».

Колонна фанов ярославского клуба во Владимире

Как ранее сообщало ИА REGNUM около 150 фанатов ярославского клуба были задержаны полицейскими 26 сентября рядом со стадионом. В Футбольной национальной лиге начали проверку по данному факту. В «Шиннике» с одной стороны готов и дальше поддерживать фанатов, с другой — осуждает часть действий сами фанов во Владимире.

«Наш клуб никогда не отделял себя от своих поклонников и высоко ценит ту поддержку, которую оказывают любители футбола города не только на домашних матчах, но и на выездных поединках. В настоящий момент футбольный клуб обратился в Российский футбольный союз и Футбольную Национальную Лигу с целью дать оценку действиям службы безопасности принимающего клуба, связанными с недопуском болельщиков ФК «Шинник» на стадион и массовым задержанием. Футбольный клуб «Шинник» убежден, что инциденты подобного рода негативно влияют на посещаемость футбольных матчей и на имидж всего российского футбола. Футбольный клуб осуждает некоторые действия болельщиков, которые могли быть во время конфликта, но при этом приложит максимум усилий для защиты интересов своих болельщиков и чести клуба», — заявили в ярославском «Шиннике».

Во владимирской полиции инцидент по-прежнему никак не комментируют.