Пенза, 27 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. На автодорогах Каменского и Пензенского районов в минувшую субботу, 25 сентября произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием диких копытных животных. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба минлесхоза Пензенской области.

(сс) VirtKitty Лоси у дороги

Водители грузовых автомобилей не смогли предотвратить наезды на лосей. В результате аварий животные погибли. Причиненный ущерб составил 160 тыс. рублей.

Участников дорожного движения предупреждают о начале гона у лосей, которые утрачивают в это время осторожность и выходят на автотрассы, зачастую в темное время суток. При виде животного автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения вплоть до остановки, так как лось может стоять до приближения автомобиля, а затем бросится вперед, что неизбежно приводит к столкновению.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 22 на 23 мая на территории Городищенского района Пензенской области в ДТП пострадали лось и косуля.

Читайте также: В Пензенской области произошло два ДТП с участием диких животных

Читайте также: Водитель автомобиля при столкновении с лосем погиб под Саратовом