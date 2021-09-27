Тюмень, 27 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Тюменской области выявили ещё два очага коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 27 сентября.

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В Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Бердюжском районе заболели COVID-19 десять человек, насчитывается 77 человек контактных. В комплексном центре соцобслуживания населения Уватского района у 11 человек выявлена коронавирусная инфекция, плюс зафиксирован 21 контактный человек.

Также на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются Кунчурский психоневрологический интернат в Нижнетавдинском районе и учреждение «Центр» в Тобольске.