Москва, 27 сентября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В рамках борьбы с бедностью в России, среди прочего, целесообразно было бы начать прибегать к заимствованиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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Экономист отметил, что сейчас у российского правительства есть низкий уровень госдолга, стабильная бюджетная система, а также значительная «кубышка» в виде золотовалютных резервов и Фонда национального благосостояния. Поэтому разумным шагом стало бы наращивание госдолга при снижении фискальной нагрузки на бизнес и государственным программам по развитию человеческого капитала.

«Нам нужно дать бизнесу стабильные правила игры, и не менять их, при всех соблазнах, а также помочь бедным людям адаптироваться к новой реальности, чтобы они могли переучиться на востребованную профессию», — сказал Манкевич