Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Британская группа The Rolling Stones отдала должное своему умершему барабанщику Чарли Уоттсу во время первого концерта в рамках нового тура по США, сообщает 27 сентября CNN.

The Rolling Stones Jim Pietryga

Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд почтили память своего коллеги по группе, с которым они играли почти шесть десятилетий, во время тура «No Filter» в Сент-Луисе, штат Миссури, в воскресенье, 26 сентября.

Шоу открылось под барабанный бой, а фотографии Уоттса проецировались на четыре огромных экрана. Также показывали видео с легендарным барабанщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в августе в больнице в возрасте 80 лет.