Москва, 27 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Население России начали готовить к росту тарифов на услуги ЖКХ, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

«Не успели пройти выборы, как власть тут же заявила о намерении повысить тарифы ЖКХ до «экономически обоснованных». Уже сейчас нас предупреждают о том, что тариф может превышать уровень инфляции. То есть население готовят к безудержному росту коммунальных платежей», — отметил Зюганов.

По мнению политика, альтернативой могло бы стать введение прогрессивной шкалы налогообложения, тогда, считает коммунист, никаких «экономических обоснованных» тарифов вводить не нужно будет, и средства на обновление инфраструктуры ЖКХ (и не только) сразу найдутся.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера. Так, устанавливать цены предполагается исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Таким образом тарифы намерены сделать экономически обоснованными.