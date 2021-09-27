София, , 17:57 — REGNUM Власти Болгарии объявили о завершении работы над масштабным алгоритмом действий правительства и региональных государственных структур РБ на случай вооруженного нападения извне. Об этом сообщает софийская газета «Монитор».

По официальным данным, нововведение призвано урегулировать работу Кабмина и подконтрольных ему структур, а также обеспечить бесперебойную работу органов самоуправления на случай войны. «Это обусловлено сегодняшней геополитической ситуацией и теми вызовами, которые нашей стране диктует время», — говорится, в частности, в документе.

Как утверждают эксперты, в данном случае о каких-либо принципиальных изменениях в военной доктрине Болгарии речь не идет. Ранее президент РБ Румен Радев неоднократно высказывался в пользу укрепления взаимодействия армии и гражданских организаций для повышения обороноспособности страны.