Бишкек, 27 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии предлагает передать частным фирмам право на оказание государственных и муниципальных услуг. Об этом заявил заместитель министра экономики и финансов Данияр Амангельдиев на заседании профильного парламентского комитета, передает «24.kg».

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По словам чиновника, в этом случае данные услуги, которых сейчас насчитывается свыше 400, станут платными для населения.

Депутаты к инициативе министерства отнеслись скептически, выразив недовольство в связи с тем, что частные компании будут наживаться на гражданах.

В ответ на это Данияр Амангельдиев возразил, отметив, что стоимость услуг после передачи частникам права на их предоставление не будет превышать себестоимость этих услуг.

Замминистра уточнил, что при этом следить за ценовой политикой будет госагентство антимонопольного регулирования Киргизии.