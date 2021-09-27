Москва, 27 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Клинические исследования новой российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» начнутся в октябре 2021 года. Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе инновационного центра «Сколково».

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"Клинические исследования новой вакцины от коронавируса резидента «Сколково» стартуют в начале октября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что исследования будут проведены на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми, в них примут участие 170 добровольцев.

«Препарат содержит только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить аллергенность препарата», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний новой вакцины «Бетувакс».