Москва, 27 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Деятельность организации ENEMO (организация, признанная в РФ нежелательной) признана российской Генпрокуратурой нежелательной в России, сообщили 27 сентября в пресс-службе ведомства.

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Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Нежелательной на территории страны признана деятельность международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», организация, признанная в РФ нежелательной).

Генпрокуратура России пришла к выводу, что деятельность этой структуры «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. В Минюст РФ уже поступила информация от Генпрокуратуры по поводу этой организации.