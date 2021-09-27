Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 сентября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Суд в Ярославской области обязал жителя Переславля выплатить 5 миллионов рублей, которые были потрачены на его обучение пилотированию вертолета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

(сс) DVIDSHUB Вертолет

В ноябре 2019 года житель города Переславль-Залесский Ярославской области заключил ученический договор с ГКУ «Московский авиационный центр», по условиям которого работодатель направлял его на курсы обучения пилотов вертолета, взамен ученик после обучения обязался отработать на предприятии 5 лет с момента получения документов о профподготовке.

Обучение на пилота переславец прошел, получил соответствующий сертификат, однако в мае 2020 года решил уволиться из авиацентра.

«Положениями ученического договора предусмотрена обязанность работника в случае увольнения по собственному желанию без уважительных причин возместить работодателю расходы на обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному времени после окончания обучения. Денежные средства за обучение работником возвращены не были, что послужило основанием для обращения работодателя в суд», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Работодатель потребовал от пилота возмещения затрат на общую сумму в 5,52 миллиона рублей. В свою очередь бывший работник подал встречный иск к столичному авиацентру.

«Работник просил признать недействительным ученический договор и соглашение о возмещении расходов на обучение, так как при заключении ученического договора с ним не была согласована стоимость обучения, а его увольнение носило вынужденный характер, было обусловлено систематическим нарушением работодателем его трудовых прав. Суд установил, что трудовой договор был расторгнут по инициативе работника без уважительных причин, до истечения предусмотренного ученическим договором срока, при таких обстоятельствах в пользу работодателя с ответчика подлежат взысканию расходы на обучение пропорционально отработанному времени», — отметили в пресс-службе Ярославского облсуда.

Итоговая сумма, которую должен заплатить пилот вертолета, составила 5,03 миллиона рублей. Решение вынес Переславский городской суд, определением областного суда оно остановлено без изменения, апелляционная жалоба пилота — без удовлетворения.