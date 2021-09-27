Москва, 27 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Попытки государства перераспределить средства от богатых к бедным не помогут борьбе с низкими доходами населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Россия — страна со средним уровнем доходов, и сейчас мы видим попытки государства решить проблему бедности с помощью роста перераспределения: забрать жирок у металлургов, у производителей удобрения, у физлиц с более высоким доходом, и раздать эти деньги бедным», — сказал экономист.

По его мнению, такое решение проблемы бедности не принесет желаемого эффекта. И на это есть две основные причины, полагает собеседник ИА REGNUM.

«Во-первых, перераспределение от эффективных секторов к неэффективным редко бывает полезным: это как отобрать у богатого рубаху, нарвать ее на лоскуты и раздать бедным. Бедные смогут использовать эти куски только как тряпки, и общий эффект для общества снизится. Во-вторых, это проблемы администрирования. Например, только административные расходы Пенсионного фонда России составляют порядка 120 млрд рублей в год, то есть примерно по 3000 рублей в год платит каждый пенсионер на то, чтобы содержать чиновников ПФР», — отметил глава РАСПП.