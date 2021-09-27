Липецк, , 17:52 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов, возглавлявший региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму восьмого созыва, отказался от своего мандата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсовета.

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Мандат Артамонова перешёл директору департамента кадровой политики Минэкономразвития РФ Татьяне Дьяконовой. В региональной группе она была второй по списку.

Также Липецкую область в Госдуме будут представлять депутаты Николай Борцов (ЕР) и Михаил Тарасенко (ЕР), набравшие наибольшее число голосов по одномандатным округам.

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