Подгорица, 27 сентября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Гуманитарная организация из США «Mercury one» готова профинансировать проект по транспортировке, размещению и обучению афганских беженцев в Черногории стоимостью 35 миллионов долларов, пишет издание Vijesti.

Афганистан

Их представитель на Балканах Адмир Барчич утверждает, что пребывание мигрантов будет ограничено по времени (максимум 90 дней) в месте, определенном правительством, и что это не будет стоить государству ни цента.

Барчич уже много лет живет в Будве, и он рассказал изданию, что более десяти лет работал в Афганистане на различных работах.

Он заявляет, что во время афганского кризиса в последние месяцы он организовал эвакуацию почти нескольких тысяч человек по собственной инициативе.

Он сообщил, что с ним связались из агентства «Mercury one», которое, как он утверждает, готово выделить на гуманитарную миссию 35 миллионов долларов.

Предложение американского агентства поступило всего через несколько дней после того, как правительство заслушало доклад о ситуации в Афганистане и мероприятиях, направленных на рассмотрение вопроса о приеме беженцев.

Барчич подчеркнул, что «Mercury one» ищет балканскую страну, которая была бы готова предоставить временную зону для дальнейшего передвижения афганских беженцев в страну, в которую они будут переселены.

«Это не будет стоить государству Черногории ни цента, и я говорю это потому, что публично такие миссии часто неверно интерпретируются. Нам нужно сообщить местоположение, будь то казарма, лагерь, гостиница… Мы готовы все профинансировать. С привлечением местной неправительственной организации, после того, как мы получим зеленый свет, будет реализован весь проект, который включает в себя оборудование территории, организацию обучения беженцев, их вакцинацию, а также предоставление всех основных средств. Повторяю, эти люди будут там максимум 90 дней, столько, сколько потребуется для прохождения процедуры получения визы, образования», — подчеркнул он.