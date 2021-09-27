Вашингтон, , 18:19 — REGNUM США разрабатывают запасной план на случай, если Иран не вернется к переговорам по ядерной сделке, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Госдепартаменте.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник добавил, что пока США и союзники ждут возвращения Тегерана к ядерным переговорам, но их терпение не будет длиться вечно.

Чиновник сказал, что США и другие участники переговоров предпочитают «вернуться за стол переговоров», и добавил, запасной план понадобится, если Иран не захочет продолжать строительство и не будет серьезно заинтересован в возвращении к JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий).

Напомним, что США и Иран провели шесть раундов непрямых переговоров по ядерной сделке в Вене. Но никто не знает, состоится ли седьмой раунд, если да, то когда и на каких условиях. Тем не менее происходящее не исключает возможного диалога Тегерана с другими членами «шестерки». В этой связи достаточно вспомнить хотя бы теплое поздравление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со вступлением в должность иранского президента Ибрагима Раиси с ответным приглашением в гости от правительства Ирана.