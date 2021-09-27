Вологда, 27 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Работу дорожников в Вологодской области можно оценить, как отличную, считает бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 27 сентября.

Марина Захарова ИА REGNUM Автомобильная трасса в Вологодской области

«У них все очень сбалансировано. Вологодский губернатор Олег Кувшинников за дорогами следит. Когда его выбирали в 2019 году, поддержать его в Вологду приезжал министр транспорта России!» — отметил эксперт.

В области, по данным регионального министерства транспорта, около 30% дорог — региональные, 60% — местные и всего около 5% — федеральные.

«Федеральных дорог немного в процентном отношении потому, что развитая сеть, — пояснил Орлов. — Соотношение федеральных и региональных автотрасс идет ещё со времен Советского Союза и задано картой — местоположение райцентров и поселений».

Дорог с асфальтовым покрытием в области — 25%, это четвертое место среди регионов севера России. В нормативном состоянии региональных и местных дорог 34% — средний показатель по России и предпоследнее место на севере.

В области в 2020 году построили 10,5 км дорог, 450 км отремонтировали.

«Отлично!» — оценил работу вологодских дорожников эксперт. Главный, по его мнению, критерий — содержание дорог, а на него в регионе выделяется 75% средств от норматива. И это значительно выше, чем средний уровень в 40% по стране, и лучший показатель на севере России.

«Вологда по состоянию дорог на порядок лучше Архангельской области, потому что раньше занялась этой проблемой», — считает собеседник ИА REGNUM.