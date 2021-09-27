«Отлично!» — эксперт о работе вологодских дорожников
Вологда, 27 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Работу дорожников в Вологодской области можно оценить, как отличную, считает бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 27 сентября.
«У них все очень сбалансировано. Вологодский губернатор Олег Кувшинников за дорогами следит. Когда его выбирали в 2019 году, поддержать его в Вологду приезжал министр транспорта России!» — отметил эксперт.
В области, по данным регионального министерства транспорта, около 30% дорог — региональные, 60% — местные и всего около 5% — федеральные.
«Федеральных дорог немного в процентном отношении потому, что развитая сеть, — пояснил Орлов. — Соотношение федеральных и региональных автотрасс идет ещё со времен Советского Союза и задано картой — местоположение райцентров и поселений».
Дорог с асфальтовым покрытием в области — 25%, это четвертое место среди регионов севера России. В нормативном состоянии региональных и местных дорог 34% — средний показатель по России и предпоследнее место на севере.
В области в 2020 году построили 10,5 км дорог, 450 км отремонтировали.
«Отлично!» — оценил работу вологодских дорожников эксперт. Главный, по его мнению, критерий — содержание дорог, а на него в регионе выделяется 75% средств от норматива. И это значительно выше, чем средний уровень в 40% по стране, и лучший показатель на севере России.
«Вологда по состоянию дорог на порядок лучше Архангельской области, потому что раньше занялась этой проблемой», — считает собеседник ИА REGNUM.