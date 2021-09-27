Иерусалим, 27 сентября 2021, 17:44 — REGNUM Израиль не позволит Ирану создать собственное ядерное оружие, заявил 27 сентября израильский премьер-министр Нафтали Беннет на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Флаг Израиля
Флаг Израиля
Pixabay.com

По его словам, Иран имеет больше уязвимых мест, чем кажется на первый взгляд.

«Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие… Иран намного слабее и уязвимее, чем кажется», — заявил Беннет.

Кроме того, он обвинил правящий режим Ирана в оторванности от молодого поколения и гнилости, а экономику Ирана назвал падающей.

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