Иерусалим, , 17:44 — REGNUM Израиль не позволит Ирану создать собственное ядерное оружие, заявил 27 сентября израильский премьер-министр Нафтали Беннет на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Флаг Израиля Pixabay.com

По его словам, Иран имеет больше уязвимых мест, чем кажется на первый взгляд.

«Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие… Иран намного слабее и уязвимее, чем кажется», — заявил Беннет.

Кроме того, он обвинил правящий режим Ирана в оторванности от молодого поколения и гнилости, а экономику Ирана назвал падающей.

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