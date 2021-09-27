Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Правоохранительные органы обезвредили группу мошенников, создавших несколько интернет-сайтов с предложениями помощи в оформлении кредитов в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 27 сентября.

Metapop.com Мошенник

Потенциальным клиентам злоумышленники предлагали оставить свои анкетные данные в специальных формах на этих ресурсах. После этого им перезванивали сотрудники call-центра и сообщали о необходимости оформить ряд страховок — перевести от 6 тысяч до 150 тысяч рублей на указанный ими банковский счет.

Полицейские установили, что в мошеннической группе, которая существует уже более четырех лет, состоят не менее 20 человек, некоторые из них были ранее судимы за аналогичные преступления.

Также правоохранители провели обыски в двух принадлежащих аферистам call-центрах в Нижнем Новгороде, в ходе которых изъяли крупные суммы денег, банковские карты, компьютерная техника, средства связи, документацию и инструкции с описанием методов воздействия на клиентов.

За годы своей противоправной деятельности мошенники обманули более 120 жителей различных регионов России, а сумма причиненного им ущерба превышает 15 млн рублей.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками 5 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали семерых участников мошеннической группы, в том числе двух организаторов. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».