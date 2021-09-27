Подгорица, , 17:42 — REGNUM Совершенно очевидно, что Европейский союз каким-то образом поможет Черногории с выплатой кредита китайскому банку, несмотря на то, что он не ответил более прямо на первые запросы правительства Черногории, говорится в анализе Лондонского института The Economist Intelligence Unit.

Кредиты 401(K) 2012

Согласно анализу института, являющегося аналитическим крылом лондонской газеты Economist, кредит Черногории, взятый у китайского банка на строительство участка шоссе на север страны, привел к серьезным политическим и экономическим последствиям.

«Все больше внимания уделяется китайскому кредитованию правительств стран Западных Балкан в связи с геополитическими и экономическими последствиями, поэтому мы можем говорить о серьезных последствиях и своего рода ловушке. Ссуды предоставляются со сроком погашения от 15 до 20 лет, под процентную ставку от двух до трех процентов, с упором на инфраструктуру», — говорится в анализе института.

В текущей ситуации согласованная сумма составляет три процента валового внутреннего продукта (ВВП) в Боснии и Герцеговине, семь процентов в Сербии, восемь процентов в Северной Македонии и 21 процент в Черногории. Среднегодовые выплаты составляют менее одного процента ВВП для всех стран, кроме Черногории (1,8 процента).