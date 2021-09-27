Термез, Узбекистан, , 17:41 — REGNUM В городе Термезе (Узбекистан) 27 сентября состоялась рабочая встреча представителей приграничных властей Узбекистана и Афганистана. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

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В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что встреча была организована по просьбе афганской стороны в целях решения вопросов, связанных с транзитом импортируемых в Афганистан грузов.

«Речь идет главным образом о товарах первой необходимости — это продукты питания, лекарства, медицинские препараты, одежда и ГСМ», — говорится в сообщении.

В итоге, стороны договорились о принятии ряда мер, направленных на решение проблем с транзитом и доставкой грузов в Афганистан в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в этой стране.

«Стороны выразили готовность к продолжению рабочих контактов по наиболее насущным приграничным вопросам», — отметили в МИД Узбекистана.