Курск, 27 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Житель Курска пытается отсудить у МУП «Водоканал города Курска» компенсацию за отключение холодной воды в августе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

(сс) PublicDomainPictures Нет воды

Курянин заявил, что 12 и 19 августа в его доме на улице Ленина подача холодной воды осуществлялась с перерывами, превышающими разрешённую законом продолжительность. Была превышена единовременная допустимая продолжительность перерыва предоставления коммунальной услуги на четыре часа за каждый день и на восемь часов — в месяц.

От МУП «Водоканал города Курска» он потребовал компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя и судебные расходы.