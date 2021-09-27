Нигерия, 27 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В нигерийском штате Сокото военные успешно отразили нападение боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 сентября Reuters.

ВС Нигерии

Комментируя нападение террористов, которое произошло накануне, 26 сентября, официальный представитель ВС Нигерии генерал-майор Бенджамин Сойер сказал, что боевики напали на приграничную с Нигером базу.

Но атака боевиков сорвалась: им быстро дали отпор, вооружённые бандиты бежали на территорию Нигера, где их преследуют военные обеих республик. Между тем войска Нигерии понесли потери, но потери боевиков намного серьёзнее, отметил Сойер.