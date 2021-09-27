Тбилиси, 27 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на брифинге для прессы, заявил, что Грузия занимает позиции в верхней части мировых и европейских антикоррупционных рейтингов, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Коррупция

Согласно исследованию Всемирного банка, Грузия заняла 45-е место среди 189 стран мира и 19-е место в Европе. По словам главы правительства, Грузия входит в первую двадцатку европейских стран в четвертый раз подряд. Премьер-министр отметил, что, по оценкам Freedom House, Грузия среди исследованных стран заняла 11-е место по уровню свободы от коррупции. В рейтингах борьбы с коррупцией она опережает 10 стран Евросоюза и 14 стран НАТО, заявил Гарибашвили. Также Грузия является лидером по борьбе с коррупцией среди всех постсоветских государств, отметил он.

Напомним, что за последние полтора десятка лет Грузия, по мнению западных финансовых и рейтинговых организаций, добилась существенных успехов в борьбе с коррупцией.