Москва, 27 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и заведениях общественного питания. Об этом сообщил 27 сентября глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

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«Работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — приводит его слова агентство «Москва».

Немерюк отметил, что работа по контролю за соблюдением масочного режима в столице не прекращается с минувшего года.

«Мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение», — сообщил он.

Глава департамента торговли и услуг напомнил, что за нарушение мер профилактики распространения коронавируса предусмотрены штрафы в размере до миллиона рублей, а также санкции в виде приостановки деятельности юридического лица на срок до 90 дней.