Москва, 27 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Власти Москвы усилят работу по контролю за соблюдением масочного режима, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Немерюк

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Он отметил, что работа по контролю ведётся с 2020 года, мобильные группы проверяют объекты торговли и общественного питания.

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение, — цитирует Немерюка агентство «Москва». — И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно».

Как сообщало ИА REGNUM, отмена комендантского часа на большей части территории Панамы связана с тем, что пандемия коронавируса находится под контролем.