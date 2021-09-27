Курган, 27 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждён 121 новый случай заражения коронавирусом. Из них 49 зафиксированы в Кургане, сообщает 27 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 123 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 27 сентября выявлено 33 126 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 27 сентября вылечились 29 707 человек, скончались 695 пациентов с COVID-19.