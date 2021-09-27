София, 27 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В населённом пункте Сыединение (Пловдивская область Болгарии) зафиксированы факты заболевания животных Африканской чумой свиней (АЧС). Об этом со ссылкой на местное управление минздрава сообщает софийская газета «Дума».

Uv.volgograd.ru Чума свиней

Согласно официальной информации, вспышка болезни выявлена в частном крестьянском хозяйстве на окраине города. Несколько больных животных были уничтожены.

Как утверждают областные власти, в ближайшее время уничтожению подлежат все свиньи в радиусе ближайших от места инцидента трех километров. Кроме того, планируется проведение соответствующих профилактических работ в десятикилометровой зоне. По распоряжению эпизоотической комиссии Пловдивской области, торговля домашними свиньями, а также свининой на рынках и в других торговых точках запрещена.

АЧС — вирусное заболевание домашних и диких свиней, сопровождающееся у животных лихорадкой, цианозом кожи и изменениями во внутренних органах. Смертельной опасности для человека болезнь не представляет.