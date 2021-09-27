Москва, 27 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Руководство московского «Локомотива» намерено в ближайшее трансферное окно продать 30-летнего бразильского центрального защитника Пабло Насименто. Сообщается, что на бразильца претендует «Краснодар».

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Пабло Насименто Кастро перешел в «Локомотив» 16 января 2021 года из французского клуба «Бордо». «Железнодорожники» заплатили 2,5 миллиона евро за контракт футболиста. На данный момент трансферная стоимость Насименто, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Пабло Насименто Кастро принял участие в семи матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.