Архангельск, 27 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. «До Крымского моста вопрос передачи региональных дорог в федеральную собственность решал один человек — президент Владимир Путин», — заявил ИА REGNUM бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Федеральная трасса

По его словам, если главы субъектов федерации убедительно доказывали, то президент давал команду принимать в федеральную сеть некоторые региональные трассы.

«Росавтодор» всячески отказывался от приема дорог, у него не было денег. Когда они появились, составили опорную дорожную сеть, стали ремонтировать федеральные дороги. Они сейчас на 90% в нормативе. Нынче на федеральный баланс активно принимаются подъезды к аэропортам, дороги, соединяющие областные центры и крупные морские порты», — пояснил Орлов.

«В стране около 50 000 километров дорог федерального значения, ещё около 17 000 км региональных дорог за пару лет передадут в федерацию, — сообщил ИА REGNUM эксперт. — Федеральные трассы составляют костяк автомобильных дорог России, это опорная дорожная сеть России. Более 50% всех перевозок проходит по этим 50 000 км».

Напомним, что лидером по протяженности федеральных автотрасс на севере России, по данным региональных министерств транспорта, является Карелия — 1928 км. На втором месте — Вологодская область (1590 км), на третьем — Архангельская область (1214 км), затем следует Красноярский край (1181 км), Мурманская область (564 км), Камчатка (38 км), Чукотка (30,5 км).

«В своё время было принято совершенно правильное решение, что в первую очередь надо отремонтировать федеральные трассы», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM. Лидером по передаче региональных автодорог в федеральную собственность, по его сведениям, на севере России является Архангельская область. Из 17 000 км принимаемых на федеральный уровень областных дорог около 2000 км — архангельские.