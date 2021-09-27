27 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Президент Сербии втайне ото всех заключил договор с сепаратистами, и сегодня они просто начали его выполнять.

Татьяна Стоянович, , 18:32 — REGNUM Последние события на севере Косово и Метохии должны замаскировать суть вопроса, которая состоит в следующем — президент Сербии Александр Вучич в 2016 году подписал секретное соглашение с властями в Приштине о признании автомобильных номеров сепаратистского образования. Такое мнение ИА REGNUM 27 сентября высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Косово — это Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM]

«В соответствии с этим соглашением временные автомобильные номера сепаратистского Косово перестали действовать 15 сентября, и Приштина решила заменить их постоянными. Премьер-министр Косово Альбин Курти опубликовал соглашение, на основании которого он отменил действие автомобильных номеров Сербии на территории края. Вучич ни разу не заявил, что упомянутого соглашения не существует. Поэтому я считаю, что весь этот шум, манипулирование населением, поднятие уровня боеготовности армии, полиции, громкие заявления просто должны отвлечь внимание от того позорного факта, что сербский лидер согласился с применением номеров сепаратистского Косово на территории Сербии», — рассказал эксперт.

По словам эксперта, в практическом измерении это значит, что косовские сербы должны смириться с использованием косовских регистрационных номеров и, что также важно, сербское государство должно разрешить автомобилям с номерами сепаратистского Косово передвигаться по территории Сербии. «Это ключевые моменты, а все остальное — просто маневры для отвлечения внимания», — отметил он.

Мирович назвал постыдным то, что соглашение об автомобильных номерах Вучич подписал с представителями Приштины втайне, и никто про него не знал, пока его не опубликовал Курти.

«Вучич должен ответить на вопрос, почему он подписал секретное соглашение и почему не опровергает его существование», — отметил Мирович.

Президент Сербии Александр Вучич Predsednik.rs

Отвечая на вопрос, почему Белград с момента возникновения кризиса в Косово 20 сентября постоянно говорит о необходимости создания Сообщества сербских муниципалитетов, вместо того чтобы решать проблему автомобильных номеров, Мирович заявил, что формирование данного сообщества нужно президенту Вучичу для того, чтобы показать общественности, что уступки албанской стороне были сделаны не зря.

«Сообщество сербских муниципалитетов является единственной частью Брюссельского соглашения, которая не обусловлена какими-либо конкретными датами. Тем временем для упразднения сербской полиции, правосудия, гражданской обороны на севере края и для превращения административной линии фактически в государственную границу был отведен весьма короткий срок. Сообщество сербских муниципалитетов — это просто политическая декларация, которая должна была послужить Вучичу как оправдание», — полагает эксперт.

Мирович указал на тот факт, что Сообщество сербских муниципалитетов не было создано ни тогда, когда в 2016 году президент Сербии подписывал соглашение об автомобильных номерах, ни в 2020 году, когда в Вашингтоне он с представителями Приштины подписывал Вашингтонское соглашение.

Президент Сербии Александр Вучич, 45-й президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Косова Авдулла Хоти подписывают соглашение

«Если бы Вучич так сильно был заинтересован в Сообществе сербских муниципалитетов, он настаивал бы на его создании до подписания новых соглашений», — резюмировал Деян Мирович.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии обострилась 20 сентября после заявления Приштины о том, что автомобильные номера Сербии уже не действуют на территории края. В этот же день на КПП Ярине и Брняк были направлены боевики отряда «Росу», которые останавливали водителей и требовали от них заменить сербские номера на временные косовские. Затем сербы поставили баррикады вблизи этих КПП и заблокировали там боевиков. Официальный Белград с первого дня кризиса заявил о необходимости соблюдения Брюссельского соглашения, в том числе той его части, которая относится к формированию Сообщества сербских муниципалитетов.