Корочанский район, Белгородская область, 27 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Генетический материал вируса африканской чумы свиней выявлен у животных на свиноферме в Корочанском районе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свинья

Лабораторные исследования подтвердили ген вируса АЧС в 30 пробах от животных, содержащихся на площадке «Бродок-2» в хуторе Долгий Бродок. Предприятие принадлежит ООО «Мираторг-Белгород».

"Постановлением губернатора Белгородской области установлен карантин по африканской чуме свиней на площадке «Бродок-2», эта территория признана эпизоотическим очагом. В радиусе пяти километров от границ эпизоотического очага определена угрожаемая зона и в радиусе 10 км — зона наблюдения», — уточнили в Россельхознадзоре.

Начаты мероприятия по ликвидации очага АЧС. Жителей района просят незамедлительно сообщать в ведомство обо всех случаях заболевания или падежа свиней в личных подворьях.