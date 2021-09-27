Ярославль, 27 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Ярославле на этой неделе должна пройти техническая приемка 4 городских дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

City-yaroslavl.ru Волжская набережная в Ярославле

Все 4 участка городских магистралей делали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Техническая приемка Волжской набережной прошла 27 сентября, подрядчик делал участок дороги в 800 метров. Как сообщили в мэрии, эта же компания — ООО «Профиль плюс» — на этой неделе завершит работы на улице 8 марта. Техническая приемка улицы Розы Люксембург, которую также делали по этому контракту, прошла в начале сентября. Как следует из данных портала госзакупок, мэрия уже оплатила подрядчику 29,45 миллионов рублей из общего объема муниципального контракта в 62,8 миллиона.

Городские власти также сообщают о завершении двух ремонтов дорог в Заволжском районе.

«На текущей неделе пройдёт техническая приёмка объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Комиссия проверит улицу Борки и проспект Машиностроителей в Заволжском районе», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Работы на улице Борки ведет ООО «Северный поток», за двухлетний контракт на проспекте Машиностроителей отвечает ГК «ЕКС».