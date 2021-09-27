Москва, 27 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Российское гражданство получил известный немецкий оперный режиссёр, худрук «Сириуса» — фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай, сообщается 27 сентября на официальном портале правовой информации.

Minsvyaz.ru Паспорт гражданина России

Указ о предоставлении Фраю гражданства России подписал президент страны Владимир Путин.

Также гражданство, согласно этому указу, получил профессор кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета, специалист по русской филологии Рафаэль Гусман Тирадо. Гражданство России получили ещё 28 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Путин в предисловии к книге Фрая «Научиться любить Россию» назвал её автора искренним другом России и глубоким знатоком её истории и традиций.