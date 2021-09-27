Пермь, 27 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Восемь человек, пострадавших во время стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, продолжают лечится в больницах Перми. Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Об этом сообщает Накануне.RU.

Pixabay.com В больнице

Состояние студента, устроившего стрельбу, тяжёлое. Он находится в сознании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия в вузе произошла 20 сентября. Студент начал расстреливать людей на улице и в здании. Погибли шесть человек. Краевой минздрав информировал о 47 пострадавших и 19 госпитализированных, в том числе самом стрелке. 21 сентября семерых «тяжелых» пациентов спецбортом отправили из Перми в ведущие медцентры Москвы. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.