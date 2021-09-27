Вашингтон, , 18:25 — REGNUM У президента США Джо Байдена началась самая неспокойная неделя для его законодательной программы, 27 сентября пишет CNN, указывая, что он вскоре столкнется с очередной блокадой республиканцев.

Кузьма Петров-Водкин. Хаос. 1906

На этой неделе под удар попал каждый пункт законодательной программы Байдена. Во первых, голосование по ранее принятому Сенатом инфраструктурному плану на $1,2 трлн было отложено до четверга, 30 сентября.

Во вторых, демократы так и не смогли найти значимой поддержки среди республиканцев в вопросе повышения лимита на госдолг и очередное голосование было перенесено.

В третьих, на этой неделе ожидается голосование о финансировании правительства. И если до конца недели не будет принято решения по этому вопросу, то федеральное правительство прекратит работу.

Как сообщало ИА REGNUM, демократы в палате представителей США одобрили законопроект 22 сентября о финансировании американского правительства до 3 декабря. Законопроект также предполагает отсрочку установления лимита на государственный долг до 2022 года. Проект направлен в Сенат, где республиканцы поклялись заблокировать его.