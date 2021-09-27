Донецк, 27 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили разведывательный беспилотник украинских карателей, сообщил 27 сентября журналистам заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Отряд Суть Времени ДНР ИА REGNUM Гильзы. Донбасс

По его данным, украинский дрон был сбит на мариупольском направлении.

«Во время работы БПЛА противник в районе Водяного (под контролем Киева — ред.) развернул минометный расчет. Своевременное обнаружение беспилотника позволило вовремя уничтожить его. Сбитый БПЛА упал в межпозиционном пространстве», — рассказал Басурин.

Напомним, применение беспилотников в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Работать в зоне конфликта могут только летательные аппараты наблюдателей миссии ОБСЕ.